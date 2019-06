Casas Bahia mira em dados financeiros da classe C e cria banco digital

A Via Varejo, que administra a Casas Bahia, anunciou nesta quarta-feira 5, em parceria com a start-up americana Airfox, de pagamentos móveis, o lançamento do banQi, um banco digital que tem como público alvo clientes de baixa renda — número que abrange cerca de 64 milhões de pessoas.

O banQi passa a utilizar dos 800 pontos de atendimento da varejista para aumentar a carteira de clientes do novo serviço. Entre as estratégias, espera-se que, a partir de uma análise mais próxima da saúde bancária dos consumidores, a Casas Bahia aumente a quantidade de pessoas com crédito pré-aprovado para compras. Concentrando os dados gerados pelos que comprarem na loja e pagarem através do novo app.

Até então, a cadeia de dados financeiros e de pagamentos era separada entre a loja e o banco que detém a conta corrente da qual partiam as quitações de divídas na Casas Bahia.

A conta digital funcionará como as demais ofertadas por outras startups financeiras como NuBank, Neon e Inter. São funcionalidades digitais por meio de uma carteira virtual, tais como a possibilidade de pagamento de contas de água, luz, gás, internet e telefone, cobrança e recebimento de valores diretamente do aplicativo. Ainda neste ano, o banQi também deverá oferecer empréstimo pessoal, venda de seguros e cartão pré-pago.

O setor

A guinada para serviços bancários feita pela varejista acompanha o crescimento de investimentos do setor. Em 2018, foi investido R$ 1,5 bilhão no setor. O valor é 738% maior do que os investimentos de 2016, que totalizaram R$ 203 milhões.

Com os caixas abastecidos, as startups financeiras lutam pelo sexto lugar no ranking dos maiores bancos do país em número de clientes. Hoje, o posto é ocupado pelo gaúcho Banrisul, com 2,7 milhões de correntistas. Já o quinto lugar, bem mais a frente, é do Santander, que tem perto de 11 milhões.

Em comum, as instituições que estão abaixo do Banrisul só oferecem atendimento digital. A conta é aberta e movimentada por um app para celular. O dinheiro pode ser sacado nos caixas 24 Horas, enquanto depósitos na conta são por transferência ou pagamento de um boleto —estratégia para evitar que clientes tenham de pagar cerca de R$ 10 por uma TED para tirar o dinheiro de um grande banco.