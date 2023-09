Apple lança iPhone 15 em evento com transmissão pela internet

O lançamento do iPhone 15, da Apple, ocorre nesta terça-feira, 12, às 14h (horário de Brasília). O evento será transmitido online e tem como principal atração a apresentação de quatro novos modelos do celular da Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Os novos modelos já estão disponíveis para pré-venda e serão lançados no dia 22.

Espera-se que o principal telefone da Apple adicione câmeras melhores, uma caixa de titânio e troque a porta Lightning proprietária por um conector USB-C mais comum. Os relatórios sugerem ainda que o modelo mais sofisticado do iPhone 15 poderia oferecer um zoom óptico melhor, com ampliação de até 6 vezes por meio de uma lente “periscópio”. A empresa também deverá apresentar novas versões do Apple Watch e, possivelmente, novos fones de ouvido AirPods.

Todos os anos, a Apple tenta tornar os novos iPhones atraentes o suficiente para convencer a maior parte dos proprietários do aparelho a atualiza-lo.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga