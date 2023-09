Apple anuncia iPhone 15 com conector mais comum

Nesta terça-feira, 12, a Apple realizou seu tradicional evento anual para anúncios de novos produtos. A empresa lançou quatro novos aparelhos celulares: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Todas as versões terão as entradas Lightning substituídas pelo padrão de carregamento USB-C; as versões Pro contarão com entrada USB 3. A troca atende às exigências da União Europeia, que padronizará os carregadores e só permitirá a venda de aparelhos com esse tipo de entrada, que é a mais comum em celulares de outras marcas e outros aparelhos eletrônicos. A companhia também anunciou duas versões novas de relógios inteligentes: Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

Novidades nos smartwatches

Os dois relógios inteligentes da Apple trazem novidades de usabilidade. Com a introdução do Double Tap será possível atender ligações, desativar alarmes e usar aplicativos sincronizados com o iPhone, como a câmera e outros com apenas dois estalos de dedos. A novidade pode ser útil para os momentos em que o usuário estiver com as mãos ocupadas, trazendo praticidade ao uso do aparelho. O Apple Watch também poderá ajudar na localização de smartphones, informando a distância a que o usuário está do aparelho e o guiando na busca.

Continua após a publicidade

No Apple S9 a luminosidade pode variar de 1 até 2000 nits, adaptando-se a ambientes claros ou escuros, enquanto no Apple Watch Ultra 2 pode chegar a 3000 nits. Os itens são os primeiros da companhia a ser fabricados com neutralidade de carbono e energia limpa. As pulseiras de couro também foram substituídas pela tecnologia FineWoven, uma alternativa ecológica feita com material reciclado, o que deverá se tornar padrão nos próximos lançamentos. A empresa também anunciou parcerias com a Hermès e a Nike, com linhas de relógios mais sofisticados com a primeira e esportivos com a segunda. Os produtos terão displays de retina, baterias que podem durar de 36 a 72 horas e, no caso do Ultra 2, a estrutura é feita com 95% de titânio reciclado, alternativa mais durável que o alumínio.

Novidades no iPhone

Continua após a publicidade

Os aparelhos de toda a linha virão com a Dynamic Island, mecanismo que permite a execução de múltiplas tarefas pela tela do celular, substituindo o notch dos antigos aparelhos. Os celulares também virão com telas de cerâmica, mais duráveis e resistentes a água e poeira. A empresa traz novas tecnologias voltadas para a saúde e a segurança, como mecanismo de detecção de acidentes e possibilidade de pedir socorro via satélite, alternativa útil para lugares remotos, sem internet ou com redes instáveis.

Quanto ao tamanho, tanto a versão tradicional quanto a versão Pro terão aparelhos de 6.1 e 6.7 polegadas. As versões 15 e 15 plus estão disponíveis em cinco cores — rosa, amarelo, verde e azul (em tons pastel) e o tradicional preto. Já na versão Pro serão quatro cores metalizadas: preto, azul-marinho, branco e prata. Enquanto as versões tradicionais terão a estrutura feita com alumínio reciclado, a Pro virá com moldura de titânio, mais resistente e durável, e bordas mais finas.

A Apple traz câmeras em 48MP e promete imagens em alta resolução, qualidade em 4k e sistemas de balanceamento de luz e cor. O usuário também poderá mudar o foco mesmo depois de a foto ter sido tirada. Nas versões Pro a empresa promete 4 vezes mais resolução e a possibilidade de ampliar até 5 vezes a imagem com zoom, além de uma lente de 120 mm. A previsão é que o iPhone 15 custe cerca de 799 dólares e o 15 Plus, 899 dólares. Já o iPhone Pro custará a partir de 999 dólares e o Pro Max chegará a 1.199 dólares.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga