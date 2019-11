Acordou mais cedo? Celulares adiantam mesmo sem horário de verão

Quem tinha algum compromisso na manhã deste domingo, 3, acabou acordando uma hora antes. Muitos celulares atualizaram a hora para o horário de verão após a meia-noite, por causa de um erro de programação. O Brasil não terá horário de verão a partir deste ano após decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril.

Não foi a primeira vez que o erro aconteceu em 2019. Alguns dispositivos tiveram o relógio atualizado automaticamente para uma hora mais tarde no dia 20 de outubro, data padrão da mudança do horário de verão. O problema voltou neste domingo porque a alteração foi implementada no primeiro final de semana de novembro no ano passado.

Os erros aconteceram mesmo após algumas operadoras afirmarem que não haveriam problemas. O Google alertou sobre a possibilidade do erro acontecer na última sexta-feira e recomendou que os usuários alterassem as configurações de data e hora manualmente.