Ações da Positivo desabam 19% após ofertas iniciarem por 6,55 reais

A Positivo Tecnologia precificou na véspera oferta de ações a 6,55 reais por papel, movimentando o equivalente a 445,4 milhões de reais, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliáros (CVM), nesta sexta-feira (31)

Contudo, os papéis da empresa negociados na bolsa paulista chegaram a cair 19,4%, a 6,85 reais no pior momento. Por volta de 10h35, cediam 16,12%, a 7,13 reais. O Ibovespa, que não tem as ações em sua composição, cedia 1,15%.

Segundo a Positivo, os papéis serão negociados na B3 entre os dias 3 e 4 de fevereiro. O capital social da empresa passou para 742,7 milhões de reais, dividido em 141,8 milhões de ações ordinárias. Com o recursos levantados, a fabricante de computadores do Paraná promoverá a expansão da empresa, através do aumento dos contratos com instituições públicas, na expansão da Positivo Service, de serviços de software, e no reforço da estrutura de capital da empresa.