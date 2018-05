Hoje, sete em cada dez jovens de 13 a 17 anos jogam videogames. Oito em dez acessam redes sociais com frequência. E sete em dez têm um smartphone. Ou seja, é inevitável, a juventude está ultraconectada. O perigo é o hábito virar vício, o que acaba por prejudicar filhos e pais.

Mas adianta simplesmente proibir para os filhos vídeos do YouTube, o acesso a Facebook, Instagram ou Twitter, além de games e outros apps e sites? No programa semanal A Origem dos Bytes (todas as segundas em TVEJA), o editor Filipe Vilicic, também titular de blog homônimo e autor do livro O Clique de 1 Bilhão de Dólares (justamente sobre como surgiu, e fez sucesso com os jovens, o Instagram), discute se reprimir dá certo. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: