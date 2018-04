A ansiedade é um estado emocional que faz parte da evolução humana. O objetivo é manter o alerta para que o desempenho seja máximo diante do stress. Mas, há casos em que o distúrbio se torna um problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de ansiosos no mundo. As estatísticas mostram que 9% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. No programa VEJA Saúde, a repórter Natalia Cuminale entrevista o psiquiatra Márcio Bernik, coordenador do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP, sobre o tema. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: