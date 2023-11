Vacinas e sua importância são temas de exposição interativa em São Paulo

Nesta quinta-feira 17, a Sociedade Brasileira de Imunizações inaugurou a exposição “Vacinas: Uma Vitória de Todos” no Museu Catavento, em São Paulo. Imersiva e interativa, a mostra revela a jornada da ciência na luta contra as doenças e o poder das vacinas, um dos maiores alvos de fake news, disseminadas especialmente pelo governo de Jair Bolsonaro.

“A ideia é aliar a saúde e a educação em uma perspectiva real da importância da vacina, por isso a exposição é feita em um museu de ciência, onde o tema imunização é perfeitamente cabível”, diz Renato Kfouri, vice-presidente da SBIm e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB).

“Essa desconfiança das vacinas tem um aspecto geracional, de pessoas que não viram essas doenças, não tem a percepção de risco e consequentemente, passam a questionar seu valor. Então queremos formar uma geração futura que entenda a importância das vacinas para a saúde pública e, assim, aumentar a confiança. Fazer essa mostra no Museu Catavento, que recebe 3 mil visitas diárias, nas férias chega a 10 mil crianças e escolas, é um golaço da SBIm”, completa.

Experiência Lúdica

A exposição começa abordando a história, a ciência e a importância das vacinas na proteção da humanidade contra doenças mortais, evidenciando um passado sombrio e aterrorizante no painel “Um Mundo Sem Vacinas”, com as consequências devastadoras de doenças que eram previamente incuráveis ou fatais. Ali, são mostrados dados e comparativos sobre a taxa de mortalidade em diferentes épocas, ressaltando o impacto positivo das vacinas na proteção das vidas humanas.

“A mostra é uma viagem que começa no passado, chega ao presente e pretende impactar no futuro. Tudo foi pensado para os visitantes terem uma experiência agradável, enriquecedora e voltarem para a casa convictos da importância da ciência e com o sentimento de que quem se vacina colabora para o bem-estar de todos”, diz Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.

A seção “O Ataque dos microrganismos“ mostra a natureza dos vírus e bactérias e sua capacidade de se espalhar e causar danos à saúde humana, seguido pelo painel “Os Primeiros Imunizantes da História e a Primeira Vacina”, que traz os marcos cruciais na história das vacinas, com as primeiras tentativas de imunização na antiguidade e os primeiros êxitos da era moderna, com destaque para a descoberta da vacina contra a varíola, em 1796 pelo inglês Edward Jenner.

Outro homenageado é Louis Pasteur, com o módulo “Louis Pasteur e o Desenvolvimento da Ciência que Salva Milhões de Vidas”, onde são apresentadas as enormes contribuições do cientista, que pavimentou o caminho para a imunização moderna.

A exibição traz ainda os “Tipos de Vacinas”, com informações sobre as várias abordagens e tecnologias utilizadas para criar imunizantes eficazes e como elas protegem contra várias doenças por meio do fortalecimento do sistema imunológico.

No painel “Como Atua uma Vacina com Vírus Atenuado” são apresentadas holografias animadas que explicam os processos de desenvolvimento de vacinas com vírus atenuado e como ocorre o processo de imunização. Este módulo também conta com uma interação “hands on” em que os visitantes podem interagir com maquetes de células, vírus e vacinas e “realizarem os mecanismos de imunização.”

Fake News ganha destaque

A exposição ainda aborda a problemática das fake news, em “As Fake News que Matam”, com alertas para a propagação de informações falsas sobre vacinas e seu impacto na saúde pública, além da importância da educação e conscientização na luta contra a desinformação.

Segue então para a apresentação do “Programa Nacional de Imunizações”, com dados relacionados aos esforços coordenados de governos e instituições para garantir o acesso aos imunizantes; o painel “Pacto Coletivo pela Vida”, um jogo coletivo para compreender o papel individual e coletivo para proteção da vida de toda a sociedade e o módulo “Seja um guardião da sua saúde”, com os visitantes sendo convocados a se vacinar e a ter acesso ao calendário de vacinação por meio de um QR Code.

“O desenvolvimento das vacinas é um dos maiores feitos da ciência, impulsionado pelas tecnologias mais avançadas e o Museu Catavento, como um centro de divulgação científica, desempenha um papel fundamental nessa conscientização”, destaca Ricardo Pisanelli, superintende de projetos da Catavento Cultural e Educacional do Museu Catavento, instituição ligada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A exposição “Vacinas; Uma Vitória de Todos” tem o apoio do Unicef, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde e é patrocinada pelas farmacêuticas Astrazeneca, GSK, MSD, Pfizer e Sanofi e ficará em cartaz durante 8 meses.