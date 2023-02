Vacinas da Covid-19 são eficazes em pacientes com câncer no sangue

Um estudo alemão publicado na revista Nature Cancer descobriu que as vacinas contra a Covid-19 são eficazes em pessoas com câncer no sangue. Segundo a pesquisa, os imunizantes oferecem proteção contra as formas graves da doença, mesmo nestes pacientes que recebem medicamentos agressivos que deixam o sistema imunológico enfraquecido.

Umm total de 60 pacientes com dois tipos de câncer no sangue – linfoma de células B e mieloma múltiplo – foram acompanhados por pesquisadores que investigaram a resposta imune após essas pessoas receberem três doses de vacinas contra o SARS-CoV-2. A abordagem foi maior do que em pesquisas anteriores e não somente focada na quantidade de anticorpos direcionados à proteína spike do vírus na corrente sanguínea desses indivísuos.

Os resultados são promissores. Ao modificar a metodologia de análise, os pesquisadores descobriram que outro tipo de células imunes, os linfócitos T – com funções imunológicas de efetuação de respostas antivirais, seja por meio da produção de citocinas ou eliminando ativamente as células infectadas – podem ser ativados após a vacinação e criar proteção, mesmo nos pacientes com câncer no sangue que produzem baixa quantidade de anticorpos.

“Quase todos os voluntários tiveram forte resposta de células T à vacinação contra a Covid-19”, afirmou Andrea Keppler-Hafkemeyer, do Centro Médico da Universidade de Freiburg, na Alemanha. “Além disso, produziram anticorpos de qualidade maior do que a encontrada em pessoas saudáveis”, completou a pesquisadora e principal autora do estudo.

De acordo com a especialista, as células T agem na defesa contra infecções causadas por diferentes microrganismos, o que inclui o coronavírus, e conseguem neutralizar tanto a cepa original quanto diversas variantes, inclusive a ômicron BA.1.

Durante o período de estudo, alguns pacientes testaram positivo para a Covid-19, mas só apresentaram sintomas leves ou moderados, o que reforça a importância e a eficácia da vacinação nesse público.

“Múltiplas doses de vacina podem ser recomendadas para pacientes com linfoma de células B ou mieloma múltiplo, sem interromper a terapia contra o câncer”, disse Oliver T. Keppler, professor da Universidade de Munique e um dos coautores da pesquisa. Segundo ele, as vacinas fornecem grande resposta imune contra a doença em pacientes com vários tipos de câncer, gerando anticorpos potentes. “Pessoas com câncer no sangue podem e devem se vacinar para evitar complicações da Covid-19”, finalizou o especialista.