Vacinação contra dengue começa nesta sexta no Distrito Federal

O governo do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira, 7, que a vacinação contra a dengue será iniciada nesta sexta-feira, 9, em 35 pontos que vão atender, sem necessidade de atendimento, o grupo prioritário de 10 a 14 anos, faixa etária definida pelo Ministério da Saúde por ser a mais afetada por casos que levam à hospitalização. A previsão é de que serão disponibilizadas 194 mil doses.

As doses da vacina Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, devem chegar a Brasília nesta quinta-feira, 8, e o montante será suficiente para o atendimento de todo o grupo prioritário. A segunda dose deve ser aplicada em maio.

Desde o começo do ano, o Distrito Federal registrou 46.298 casos da doença, um aumento de 1.120,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e 11 mortes.

Até a próxima semana, mais nove tendas para hidratação de pacientes devem ser abertas. “As tendas tiveram um efeito positivo. Hoje temos nove espaços, mas até o fim desta semana, vamos instalar mais nove. O objetivo é que o atendimento chegue mais perto e mais rápido à população”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Estados e municípios brasileiros estão enfrentando um surto de dengue deste o começo do ano e, até o momento, Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás e a cidade do Rio de Janeiro decretaram situação de emergência. Segundo painel de monitoramento do Ministério da Saúde, apenas neste ano foram contabilizados 364.855 casos e quarenta mortes pela doença no Brasil.

Vacinação contra a dengue

Em outubro, a OMS recomendou a vacinação contra a doença com foco principalmente em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos em países endêmicos, caso do Brasil. Por aqui, o imunizante Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) meses antes, em março.

O Ministério da Saúde anunciou que vai seguir a recomendação da entidade e ofertar o imunizante para essa faixa etária. Com a medida, o Brasil se tornou o primeiro país a incluir a vacina no sistema público de saúde. A previsão é de que a vacinação tenha início neste mês em 521 municípios com a faixa de 10 a 14 anos, a mais afetada pela doença.

No mês passado, o país recebeu cerca de 750.000 doses, parte da primeira remessa com 1,32 milhão de doses adquiridas pelo governo brasileiro. Também está prevista a entrega de 568.000 doses ainda neste mês. Neste ano, está prevista a chegada escalonada de mais 5,2 milhões de doses. Para 2025, foram adquiridas 9 milhões de doses.

Crescimento da dengue

Desde 2022, a dengue voltou a crescer no país e, no ano passado, foram registrados 1.658.816 casos e 1.904 mortes. Com a intensificação das notificações já em janeiro deste ano, planos de contingência, tendas e até um hospital de campanha fazem parte das medidas adotadas nas regiões mais afetadas, como a cidade do Rio de Janeiro, que declarou emergência nesta segunda-feira, 5, e o Distrito Federal.

A doença tem colocado o mundo em alerta por estar se alastrando em novas e antigas regiões com ajuda das mudanças climáticas, que criam condições propícias para a reprodução e proliferação dos mosquitos. Desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o tom ao se debruçar sobre dados e constatar que, em 2022, as taxas de infecção aumentaram oito vezes em relação ao ano 2000.