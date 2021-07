Vacinação: 37,9% das primeiras doses foram aplicadas no mês de junho 

A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil parece finalmente ter engatado. Após uma queda no ritmo de aplicações no mês de maio, em comparação com abril, devido a atrasos na entrega de doses prontas e na matéria-prima para a produção nacional, o mês de junho bateu todos os recordes até o momento. Ao longo de 30 dias, 28,1 milhões de brasileiros foram parcialmente imunizados ao receberem a primeira dose da vacina. Isso corresponde a 37,9% das primeiras doses aplicadas no país até quinta-feira, 1º de julho.

No mesmo período, 3,7 milhões de pessoas completaram o esquema de imunização ao receberem a segunda dose de um dos imunizantes disponíveis no país. Isso significa que, apenas no mês de junho, 31,8 milhões de doses foram administradas no país, o que corresponde a uma média de 1.061.247,5 injeções diárias. Vale lembrar que a meta do governo brasileiro era imunizar, no mínimo, 1 milhão de pessoas por dia. Até junho, estava difícil cumpri-la.

Felizmente, a expectativa é que o ritmo continue acelerado neste e nos próximos meses. Apenas nos três primeiros dias do mês, 4,1 milhões de brasileiros receberam agulhadas contra a doença. A projeção do Ministério da Saúde é receber em julho 41.048.000 de doses da Pfizer-BioNTech, da Fiocruz (responsável pela vacina de Oxford-AstraZenca) e do Instituto Butantan (responsável pela CoronaVac), 0,9% a mais do que em junho.

O Brasil chegou a 104.884.931 doses de vacinas aplicadas até este domingo, 4. De acordo com dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e do site Coronavírus Brasil, 36,8% da população – 77.438.299 brasileiros – já receberam ao menos uma dose da vacina, enquanto 26.561.142 pessoas já estão completamente imunizadas, totalizando 12,6% da população. Outras 885.490 pessoas receberam a vacina dose única. Para que estes números fossem alcançados, já foram distribuídas mais de 140 milhões de doses aos estados.

Confira o avanço da vacinação no país: