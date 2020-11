Vacina russa tem mais de 90% de eficácia, dizem autoridades locais

Nesta segunda-feira, 9, o Ministério da Saúde da Rússia, disse que a Sputnik V, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo país, tem mais de 90% de eficácia, segundo informações da Reuters. O anúncio foi feito pouco tempo depois da divulgação dos dados da vacina da Pfizer em parceria com a BioNtech.

De acordo com um representante local, os dados são baseados na vacinação da população, que já está sendo realizada no país, em vez de uma pesquisa clínica. “Somos responsáveis ​​por monitorar a eficácia da vacina Sputnik V entre os cidadãos que a receberam como parte do programa de vacinação em massa. […] Com base em nossas observações, sua eficácia também é superior a 90%. O aparecimento de outra vacina eficaz – esta é uma boa notícia para todos ”, disse Oksana Drapkina, diretora de um instituto de pesquisa do ministério da saúde, em um comunicado.

Embora o estudo fase 3, que comprova a eficácia e segurança da vacina em milhares de pessoas, ainda esteja em andamento, a Rússia já autorizou o uso doméstico da vacina e iniciou a imunização dos cidadãos. A expectativa, de acordo com informações da Reuters, é que resultados preliminares desta etapa sejam publicados ainda neste mês.