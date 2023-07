Vacina bivalente da Pfizer contra Covid tem registro definitivo da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta segunda-feira, 24, o registro definitivo da vacina bivalente contra Covid-19 da farmacêutica Pfizer. O imunizante, que protege contra a cepa original do novo coronavírus e a variante de preocupação ômicron, poderá ser aplicado na população a partir de 5 anos, mas apenas como dose de reforço.

Esta é a segunda aprovação da agência para uma vacina contra a doença que protege contra mais de uma cepa do vírus SARS-CoV-2. No mês passado, a Anvisa concedeu a mesma autorização para o imunizante da empresa de biotecnologia Moderna que, além da cepa original, protege contra as sublinhagens BA.4 e BA.5 da ômicron.

A Comirnaty bivalente contra a Covid-19, da Pfizer, também atua na proteção contra essas sublinhagens da variante de preocupação ômicron.

“Precisamos ter em mente que a vacinação em massa foi determinante para que os piores momentos da crise sanitária de Covid-19 ficassem para trás, mas apesar do fim da emergência de saúde continuamos com uma alta circulação do vírus no País. Portanto, é crucial que a população se mantenha em dia com a vacinação. A vacina bivalente permanece disponível como dose de reforço nos postos de saúde para toda população elegível”, disse, em nota, Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.

No fim de janeiro, a farmacêutica deu entrada no pedido de registro definitivo de sua vacina bivalente, que já tinha recebido autorização para uso emergencial no país como dose de reforço para a população com mais de 12 anos desde novembro do ano passado. Na solicitação, a empresa pediu a ampliação do uso para a população de 5 a 11 anos.

A vacina bivalente da Pfizer recebeu liberação de uso como dose de reforço da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, no fim de agosto do ano passado.

