Tripulante de navio chinês é segunda morte no país pela variante Delta

O Ministério da Saúde anunciou neste domingo, 27, que já foram registrados dois óbitos no país por Covid-19 pela variante Delta.

A pasta informa que a primeira morte foi a de uma grávida de 42 anos do Paraná, que passava pela 28ª semana de gestação.

O caso, que só foi divulgado agora, ocorreu em 18 de abril, após a paciente ser submetida a cesárea de emergência. Na investigação, constatou-se que a mulher havia chegado de viagem do Japão.

A segunda vítima da nova variante foi um tripulante de 54 anos do navio chinês MVS Shandong, da ZMI.

De acordo com o Ministério da Saúde, a notificação de óbito foi recebida no último sábado, 26. O tripulante estava internado há 43 dias em um hospital particular de São Luís (MA).

O paciente iniciou com os sintomas em 13 de maio, e teve resultado confirmado para Covid-19 em 17 de maio.