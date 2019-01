Conheça três aliados contra dor articular e ossos frágeis

À medida que o tempo passa, as articulações se desgastam naturalmente. Envelhecimento, sobrepeso, sedentarismo e a menopausa estão entre os fatores de risco implicados no surgimento de problemas articulares e fragilidade óssea. Exercícios físicos de alto impacto articular, se praticados de maneira incorreta, também podem provocar lesões nas articulações e gerar dor. É quando surgem problemas como a osteoartrite – também conhecida como artrose. “Há um equilíbrio entre construção e degradação da cartilagem em nossas articulações. E isso é normal”, conta o ortopedista, maratonista e triatleta Leonardo Rocha. O que acontece na artrose é um “desequilíbrio que provoca processos inflamatórios”. Já a fragilidade óssea surge quando há um aumento no ritmo de perda da massa óssea.

Existem, porém, maneiras de combater os dois problemas, como a suplementação de alguns nutrientes, que pode trazer importantes benefícios para articulações e ossos, reduzindo risco de dores, perda de mobilidade e fraturas.

Um dos suplementos é o UC-II®, um tipo de colágeno extraído por meio de uma tecnologia americana patenteada. Estudos clínicos demonstram resultados efetivos na redução da dor articular e melhora da mobilidade com seu uso. Ao ser absorvido, o UC-II® ativa o sistema imune e proporciona uma resposta específica para a cartilagem presente nas articulações. “Ele modula e estimula a liberação de citocinas anti-inflamatórias nas articulações afetadas pela osteoartrite”, explica a ginecologista Telma Zakka, especialista em dor e articulação. “Reduz a dor e melhora a flexibilidade e a amplitude dos movimentos.”

O UC-II® não contém glúten, açúcar ou lactose, nem provoca reações se consumido junto a outros medicamentos e alimentos. Os resultados são sentidos rapidamente: a partir de um mês de uso. “Ele atua na base da cadeia inflamatória, permitindo que o ambiente da articulação fique equilibrado e o próprio organismo realize o reparo”, afirma Rocha.

Receita de saúde

Outro componente para lidar com problemas nas articulações e ossos é a vitamina D, especialmente eficaz na prevenção. Ela regula o sistema imunológico, além de participar do metabolismo ósseo e do funcionamento muscular. Seu consumo regular previne doenças no futuro.

Um terceiro nutriente de grande importância para a saúde do sistema musculoesquelético é o magnésio. Ele ajuda a regular o funcionamento de nervos e músculos e a controlar a quantidade de açúcar no sangue, além de auxiliar na formação óssea. A manutenção de níveis corporais adequados de magnésio é fundamental para um bom desempenho físico e preservação da saúde dos ossos. Ele está disponível em sementes, amendoim, leite e em alguns suplementos na forma de mineral quelato, com maior facilidade e rapidez de absorção. “A associação do UC-II® com vitamina D e magnésio promove o alívio da dor articular e reduz o risco de desenvolver fragilidade óssea e osteoartrite”, afirma Telma.

O uso desses componentes deve ser acompanhado de ajustes no estilo de vida, como alimentação saudável e prática de atividades físicas: uma receita de sucesso para a saúde dos ossos e articulações.