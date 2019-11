Toshiba cria exame que detecta 13 tipos de câncer em menos de 2 horas

A Toshiba revelou nesta segunda-feira que desenvolveu uma tecnologia capaz de detectar treze tipos de câncer a partir de uma única gota de sangue. Segundo a empresa, o exame de sangue detecta a doença em menos de duas horas com 99% de precisão. Os pesquisadores envolvidos na criação do dispositivo indicam que o método pode ajudar no diagnóstico de cânceres em estágio inicial, o que facilita o tratamento e aumenta as chances de cura.

O teste foi projetado para examinar os tipos e a concentração de moléculas de microRNA secretadas no sangue pelas células cancerígenas. A tecnologia pode ser usada para detectar câncer de estômago, esôfago, pulmão, fígado, vias biliares, pâncreas, intestino, ovário, próstata, bexiga e mama, além de sarcoma e glioma.

O equipamento foi criado em parceria com a Universidade Médica de Tóquio e o Instituto Nacional de Pesquisa de Câncer do Japão. Outras empresas japonesas anunciaram recentemente exames com capacidade similar, como a Toray Industries. “Em comparação com os métodos de outras empresas, temos uma vantagem no grau de precisão na detecção do câncer, no tempo necessário para a detecção e no custo”, comentou Koji Hashimoto, do Laboratório de Pesquisa Frontier da Toshiba, em coletiva de imprensa.

De acordo com a Toshiba, o custo do exame deve ficar em torno de 20.000 ienes (cerca de 518 reais). Apesar disso, o equipamento ainda não tem data para ser lançado no mercado já que ainda precisa passar por testes, com início previsto para o ano que vem.