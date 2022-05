Testes positivos para Covid passam de 8,5% para 23,6% em um mês

Em apenas um mês, os testes com resultados positivos para o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, passaram de 8,5% para 23,6%, segundo o novo levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) em parceria com os laboratórios privados Dasa, DB Molecular e HLAGyn. O índice tinha caído para 3,6% no fim de março e aumentou para 8,5% no mês passado, refletindo a alta de infecções em curso no país.

No período de 30 de abril a 14 de maio, seis estados tiveram aumento de testes positivos: São Paulo (de 14% para 24%), Rio de Janeiro (de 11% para 23%), Minas Gerais (de 8% para 23%), Mato Grosso (de 6% para 19%), Goiás (de 3% para 19%) e Distrito Federal (de 3% para 11%). Os dados da pesquisa são coletados principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país (95%).

Sobre as infecções por faixa etária, os principais saltos foram nas faixas de 10 a 19 anos (de 13% para 25%), de 50 a 59 anos (17% para 31%) e 70 a 79 anos (de 13% para 29%).

A pesquisa também observou a circulação de outros vírus no período de 7 a 14 de maio e constatou que o SARS-CoV-2 é o prevalente, correspondendo a 95,9% dos resultados positivos. VSR e Influenza totalizaram 3,7% e 0,4%, respectivamente.

“A taxa de positividade do VSR se mantém acima de 17%. Esse vírus causa resfriados comuns em todas as faixas etárias e pode gerar infecções graves em crianças e idosos. Na semana de 7 a 14 de maio, 41,6% de todos os casos positivos de VSR foram detectados entre crianças de 0 a 9 anos, principal faixa etária afetada pelo vírus”, informou, em nota, o ITpS.