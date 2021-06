Taxa de ocupação em SP fica abaixo de 75% pela 1ª vez desde março

A pandemia de coronavírus no estado de São Paulo parece estar perdendo força. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 30, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva está em 74,8%. É a primeira vez em três meses que o índice fica abaixo de 75% no estado. A última vez em que isso ocorreu, de acordo com o secretário de estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, foi no dia 1º de março. Na grande São Paulo, a taxa está em 68,8%.

Também houve melhora significativa em relação à semana passada, quando os índices estava em 78,9% e 74,7% no estado e na grande São Paulo, respectivamente. “Portanto, tivemos, em relação à semana passada, uma queda importante. E esses índices não apenas aconteceram no litoral e na grande São Paulo, mas também na maioria das cidades do interior”, disse Gorinchteyn.

Atualmente, 9.778 pacientes estão internados nas UTIs e 10.419 nas enfermarias. “É o terceiro dia consecutivo que temos menos de 10 mil pacientes internados nas UTIs”, comemorou o secretário. Ele acrescentou ainda que nesta semana, pela primeira vez, houve queda no número de pessoas hospitalizadas nas enfermarias.

Impacto da vacinação

Nesta semana, em relação à anterior, o estado registrou queda de 7,1% no número de casos, 8,9% nas internações e 2,9% nos óbitos. “É a primeira vez em nove semanas que nós passamos a ter queda dos três índices. Isso claramente é o impacto da vacinação”, afirmou Gorinchteyn.

O estado de São Paulo já vacinou 18,7 milhões de pessoas com pelo menos uma dose, o que corresponde a 53% da população com 18 anos ou mais. Destas, 6,3 milhões de pessoas, ou 18% da população, já completaram o esquema vacinal com duas doses ou após terem recebido o imunizante da Janssen, de dose única.