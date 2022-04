Sublinhagem BA.2 aumenta e passa de 1,1% para 3,4% no Brasil

Assim como nos Estados Unidos e na Europa, a sublinhagem BA.2 da variante de preocupação ômicron está crescendo no Brasil. A constatação é do novo relatório da Rede Genômica Fiocruz, grupo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que monitora as linhagens e variantes do SARS-CoV-2 em circulação do país. Segundo os dados, divulgados nesta sexta-feira, 8, a sublinhagem era responsável por 1,1% dos resultados positivos em análises dos genomas em fevereiro. O índice passou para 3,4% em março.

A Rede detectou a presença das sublinhagens BA.1 (19.555 genomas), BA.1.1 (4.290 genomas) e BA.2 (151 genomas) no Brasil e informou que a cepa ômicron é predominante e substituiu a delta.

A análise se refere ao período de 18 a 31 de março e foram avaliados pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e unidades da Fiocruz nos estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Paraná e Bahia, que produziram 1.766 genomas.

A Rede Genômica Fiocruz anunciou desenvolve, junto a serviços de vigilância regionais, estratégias para rastrear casos relacionados a potenciais escapes vacinais. “A Rede reuniu 501 casos de Covid-19 pós-vacinação de cinco estados: Alagoas, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A mediana de idade da população infectada pós-vacinação foi de 51 anos (variando de 15 a 98 anos)”, informou, em nota.