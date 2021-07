Stress causa cabelo branco, mas o dano pode ser revertido, diz estudo

Reza a lenda que stress deixa os cabelos brancos de forma precoce. Um novo estudo, publicado recentemente na revista científica eLife, acaba de comprovar que isso é verdade. A boa notícia é que, de acordo com os pesquisadores da Universidade Columbia, em Nova York, o dano pode ser revertido e os fios recuperarem a cor original, se houver redução do nível stress.

“Há décadas tentamos entender a influência do stress no processo de aparecimento dos cabelos grisalhos, e este é o primeiro estudo que mostra uma ligação clara entre stress psicológico e cabelos brancos”, explica Martin Picard, professor em Medicina Comportamental do Colégio de Médicos e Cirurgiões Vagelos, da Universidade de Columbia, e coautor do estudo.

A equipe chegou a essa conclusão após analisar fios de cabelos de 14 voluntários de diferentes idades e compará-los com com o diário de estresse de cada voluntário, no qual os indivíduos foram solicitados a avaliar o nível semanal de stress.

Os resultados mostraram que quando houve redução do stress, alguns fios de cabelo grisalhos recuperavam naturalmente sua cor original, o que nunca havia sido documentado quantitativamente. O caso mais notável é de um voluntário que saiu de férias e cinco fios de cabelo voltaram a escurecer durante as férias, sincronizados no tempo.

De acordo com os pesquisadoras, a mudança de cor não ocorre quando o cabelo está fora do folículo piloso, mas quando está dentro dele. Eles acreditam que a perda de cor se deve a alterações nas mitocôndrias, organelas celulares que fornecem a maior parte da energia para ativar as reações bioquímicas da célula.

“O stress psicológico afeta os processos de energia nas mitocôndrias e, quando as mitocôndrias não funcionam bem, o cabelo perde pigmento”, explica o pesquisador.

Vale lembrar que nem todo cabelo branco pode ser revertido. Por exemplo, os resultados do estudo não valem para o processo natural de envelhecimento nem para pessoas que já têm cabelos grisalhos há muito tempo.

“Existe uma espécie de limiar biológico e, quando o cabelo está próximo a esse limiar, o stress pode afetar o cabelo e torná-lo branco. Quando a fonte de stress é removida, o cabelo pode voltar e recuperar a cor anterior. Mas quando o cabelo ultrapassa esse limite há décadas, é altamente improvável que ele volte a ter outra cor”, afirma Picard.