SP anuncia na sexta inclusão de novas faixas etárias para vacinação

O governo do estado de São Paulo vai anunciar na sexta-feira, 26, o cronograma para inclusão de novas faixas etárias na campanha de vacinação contra Covid-19. Atualmente, a campanha na população em geral está focada em idosos a partir de 85 anos. O governo já havia anunciado o início da vacinação de pessoas com idade entre 80 e 84 anos a partir de 1º de março, então espera-se que os próximos grupos a serem incluídos sejam idosos abaixo dessa faixa etária.

“Na próxima sexta-feira, dia 26/02, a Secretaria de Saúde, o governo do estado de São Paulo, o Instituto Butantan e o Programa Estadual de Imunização vão anunciar as novas etapas de faixas etárias para imunização no estado de São Paulo”, disse o governador João Doria em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 22.

A ampliação do público-alvo da vacinação é possível diante da chegada de novas doses das vacinas. Na terça-feira, 23, chegam ao Brasil 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford. Na mesma data, o Instituto Butantan, inicia a entrega de 3,4 milhões de vacinas da CoronaVac ao Ministério da Saúde, em um quantitativo de cerca de 426.000 doses por dia. A Fiocruz tem em suas dependências insumo suficiente para preparar 2,8 milhões de doses da vacina, que devem ser entregues em março.

O estado de São Paulo já vacinou mais de 1,6 milhões de pessoas. Destas, 390.772 receberam a segunda dose.

Novas restrições

João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, também antecipou nesta segunda que novas restrições para tentar conter a disseminação do coronavírus no estado serão anunciadas na quarta-feira, 24.

“São recomendações que vão tratar da redução de mobilidade, que é o que a gente pode fazer para reduzir a transmissibilidade. Independente da variante, a forma de reduzir é a mesma”, explicou Gabbardo. As medidas entrarão em vigor na sexta-feira, 26, e foram motivadas pelo recorde de pessoas internadas em UTIs com Covid-19 no estado.