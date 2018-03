Selfie: o real motivo de 55% das plásticas de nariz, diz pesquisa

De acordo com uma pesquisa de 2018 realizada pela Academia Americana de Cirurgiões Plásticos Faciais e Reconstrutores, publicado no prestigiado jornal Jama Network, 55% das cirurgias plásticas no nariz feitas em todo o mundo durante o ano de 2017 tiveram um único motivo: sair melhor em selfies.

Em 2016, o número já chegava a 42%. Em outras palavras, os pacientes procuraram os especialistas porque não estavam gostando do formato de seus narizes nas fotos que tiravam com seus smartphones.

Chamado de “Distorção nasal em autorretratos de curta distância: o efeito selfie”, o estudo explica que existe uma razão para toda essa procura por cirurgia no nariz. De acordo com os pesquisadores, em média, selfies são tiradas a 30 cm do rosto, e, a essa distância, as câmeras frontais dos celulares distorcem a face do usuário.

Após análise de diversas imagens, descobriram que tal efeito causa um aumento de 30% no nariz dos homens, e 20% no nariz das mulheres que aparecem em fotografias bem aproximadas do rosto, especialmente quando a pessoa fica posicionado ao meio do quadro da imagem.

Esse efeito de distorção é uma consequência de um tipo de lente conhecido como “wide”, que todas as fabricantes utilizam para que seja possível colocar mais de uma pessoa na mesma foto selfie.

Boris Paskhover, cirurgião plástico e um dos autores do trabalho, não aconselha jovens adultos a fazerem plástica no nariz por conta de como seria a imagem em uma foto tão aproximada. “Jovens adultos estão constantemente tirando selfies para postar em redes sociais e pensam que essas imagens representam sua aparência real, o que pode ter um impacto no seu estado emocional”, explicou. “Gostaria que eles percebessem que, quando eles tiram uma selfie, que estão essencialmente olhando para um espelho de entretenimento portátil”, reiterou.