Seis pacientes morrem em UTI do Rio Grande do Sul por falta de oxigênio

Seis pessoas morreram por falta de oxigênio no Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 19, pela Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com a pasta, as mortes não foram causadas por desabastecimento do oxigênio — fundamental para manter os respiradores em funcionamento — mas sim por uma pane no funcionamento do sistema de distribuição. A pasta ainda informou que “oficiou todas as unidades hospitalares para que fosse mantido um estoque mínimo de oxigênio, suficiente para uma semana”.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Hospital Lauro Reus não comentou o caso. Em seu site oficial, o centro de saúde descreve que faz atendimento de convênios particulares e de pacientes do SUS.

De acordo com o painel disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, a ocupação de leitos na região está em 109,3%.