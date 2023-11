Segundo paciente a receber coração de porco morre nos EUA

Giro VEJA - 1º de novembro

Após abertura da fronteira com Egito, brasileiros esperam sair de Gaza

Pelo menos 320 cidadãos estrangeiros foram autorizados a sair de Gaza nesta quarta-feira, em direção ao Egito, segundo agências de notícias. Pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, foi aberta. A decisão aconteceu depois de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas.