Saúde envia kit de medicamentos às vitimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, 6, o Ministério da Saúde enviou 10 kits de medicamentos e insumos de assistência farmacêutica para auxílio à população prejudicada pelo ciclone extratropical e pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Cada kit tem capacidade para amparar 1,5 mil pessoas durante um mês. Dessa forma, os kits permitirão o atendimento a 15 mil pessoas no período.

Também foram encaminhados ao estado dois técnicos do Programa de Vigilância de Desastres (Vigidesastres) da pasta para apoio nas ações de resposta à emergência em saúde pública, a fim de reduzir o risco da exposição da população e dos profissionais de saúde, conter doenças e agravos decorrentes delas, bem como os danos à infraestrutura de saúde.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais duas vítimas foram encontradas no estado nesta quinta-feira, 7, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Imigrante. Com isso, o total de óbitos no RS subiu para 39, enquanto Santa Catarina registra uma morte.

Nove pessoas seguem desaparecidas, todas elas na cidade gaúcha de Muçum, enquanto cerca de 6 mil indivíduos estão desalojados ou desabrigados no estado. Muçum é o município mais afetado pelo ciclone, com 14 óbitos confirmados.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, há um levantamento em andamento sobre os locais mais afetados. Além disso, estoques de vacinas estão sendo reforçados junto às Coordenadorias Regionais de Saúde.

O governador Eduardo Leite decretou calamidade pública no Rio Grande do Sul, que deve sofrer novas tempestades nos próximos dias. Segundo Leite, essa é a maior tragédia climática da história do RS.