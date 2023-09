Lula conversa com Leite e oferece ajuda à crise no Rio Grande do Sul

Lula conversou na manhã desta quarta-feira com o governador Eduardo Leite sobre a tragédia que deixou ao menos 31 mortos no Rio Grande do Sul. Além dos ministros que estão no estado, o chefe do Planalto colocou o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Defesa José Múcio à disposição para ajudar após a passagem de um ciclone extratropical que causa fortes chuvas e enchentes.

“Conversei há pouco com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e reforcei que o governo federal está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Eduardo Leite recebeu o telefonema em Lajeado, cidade na região dos Vales, a cerca de 115 quilômetros de Porto Alegre. No pavilhão no Parque do Imigrante, que abriga famílias que tiveram de sair de saus casas, o governador disse que “a comunidade gaúcha conta com o apoio” do governo federal.

“É muito feia a coisa aqui, presidente, realmente foi muito fora do comum, muito feio, muito difícil a situação, mas vamos superar”, disse Leite ao telefone.

Às 8h desta quinta, Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Goes (Desenvolvimento Regional) desembarcaram em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A comitiva também conta com o chefe da Defesa Civil Nacional, Wolnei Barreiros.

