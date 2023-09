Ministros irão visitar áreas afetadas por ciclone no Rio Grande do Sul

Os ministros Waldez Goés (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) vão visitar as áreas afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Eles devem desembarcar nas primeiras horas da manhã de quarta-feira em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e se deslocar às demais áreas afetadas.

As equipes do governo federal preparam na tarde desta quarta. É a terceira vez que os ministros visitam o estado gaúcho por conta de catástrofes climáticas. Em fevereiro, uma comitiva foi ao município de Hulha Negra, por conta da seca que assolava o Rio Grande do Sul, e em junho foram ver de perto os estragos causados por outro ciclone.

A passagem do ciclone extratropical, oriundo de uma frente fria do Uruguai, gerou fortes chuvas desde a madrugada de segunda-feira. Em 24h, choveu cerca de 150 milímetros nas bacias hidrográficas do Norte do estado, o que causou enchentes de rios e alagamentos, em especial, nas regiões da Serra e dos Vales.

Até às 14h20 desta terça-feira, ao menos seis mortes foram confirmadas no Rio Grande do Sul e mais de 4.000 pessoas tiveram de sair das suas casas.

