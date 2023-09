Ciclone e frente fria causam transtornos no Sul e mudam o tempo no Sudeste

Desde o último sábado, 2, tempestades atingem a região Sul do país. O fenômeno foi provocado por uma frente fria que avançou do Uruguai e evoluiu para um ciclone extratropical na noite desta segunda-feira, causando chuvas que ultrapassaram a média mensal e deixando pelo menos cinco mortos.

O Rio Grande do Sul foi o estado mais atingido, com fortes rajadas de ventos, aumento no nível dos rios, 215 desabrigados e três mortos. Em Santa Catarina, a chuva também foi forte e o vento que ultrapassou os 110 quilômetros por hora causou uma morte e deixou três feridos.



🌧️ #Destaque: Chuva no Rio Grande do Sul❗ ☔ Alguns municípios da metade norte do estado registraram grande volume de chuva, em milímetros (mm), nos primeiros quatro dias de setembro. +👇 pic.twitter.com/l6wPJyRdeo — INMET (@inmet_) September 4, 2023

Nesta terça-feira, 5, a chuva avança para o Sudeste e o ciclone se afasta para o oceano, mas abre espaço para um ar frio de origem polar que deve derrubar as temperaturas no Sul. A frente fria deve provocar chuva moderada e queda de temperatura em São Paulo, que nos últimos dias enfrentou calor intenso. No Rio de Janeiro o calor deve ser mantido, mas há previsão de tempestades.

Ciclones extratropicais

Ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão que fazem com que o vento gire em sentido horário, arrastando a umidade para cima e favorecendo a formação de nuvens. Quanto mais baixa a pressão, maiores são as possibilidades de chuvas volumosas, raios e rajadas de ventos.

Essa é a segunda vez em dois meses que um ciclone causa estragos na região Sul. A última vez foi em meados de julho, quando o fenômeno provocou ventanias que ultrapassaram os 90 quilômetros por hora, chuvas superiores a 80 milímetros e temperaturas na casa dos 2ºC.

