Ciclone extratropical causa transtornos no sul do país; entenda o fenômeno

Um ciclone extratropical atinge a região centro-sul desde a última quarta-feira, 12. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados mais afetados, onde as rajadas de vento passaram dos 90 quilômetros por hora.

A ventania também é acompanhada por frio e chuvas volumosas com raios. A menor temperatura registrada foi de 2,6ºC, em Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina, e em Canoas, no Rio Grande do Sul, o acumulado de chuva chegou aos 80 milímetros.

A combinação tem causado estragos na região, com destelhamentos, quedas de árvores e pontos de alagamentos atingindo diversos municípios. No Rio Grande do Sul aulas foram suspensas em toda a rede estadual.

☔ A animação das imagens de #satélite da tarde desta quarta-feira (12) mostra a formação de uma linha de instabilidade desde o Paraguai até o Rio Grande do Sul. ⚡ Por meio da organização dos #raios (tons em roxo), é possível observar o avanço da linha de instabilidade. + pic.twitter.com/xWqdYp8sep — INMET (@inmet_) July 12, 2023

Ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão que fazem com que o vento gire em sentido horário, arrastando a umidade para cima e favorecendo a formação de nuvens. Quanto mais baixa a pressão, maiores são as chances de chuva volumosa, raios e ventania.

O Instituto Nacional de Meteorologia alertou na última terça-feira, 11, para a ocorrência desse fenômeno, que colocou todo o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina em alerta vermelho de perigo. As chuvas devem causar transtorno na região pelo menos até sexta-feira. Consequências também atingem Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.