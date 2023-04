Saiba o que é puberdade precoce e por que aumentou na pandemia

Um estudo feito por pesquisadores do programa de pós-graduação em Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) avaliou um tema que anda preocupando os médicos: o impacto da pandemia na incidência de puberdade precoce. Segundo a revisão de 23 pesquisas publicadas de 11 países diferentes, e que incluíram em conjunto mais de 250.000 crianças com diagnóstico, o problema teve um aumento de até cinco vezes durante o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19.

“Foi identificado aumento médio de 2,5 vezes e há estudos que apontam até 5 vezes nos casos de puberdade precoce em meninas durante a pandemia em comparação aos dados pré-pandemia”, afirmou Amanda Cheuiche, médica endocrinologista pediátrica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e uma das pesquisadoras do estudo da UFRGS.

A Puberdade Precoce Central (PPC) é o desenvolvimento prematuro de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade em meninas e antes dos 9 anos em meninos, que resulta do aumento da secreção de hormônios determinantes para a produção precoce de esteroides sexuais pelos ovários e testículos.

A puberdade precoce é considerada uma doença rara, sendo de 15 a 20 vezes mais frequente em meninas, que dão os primeiros sinais com o surgimento do broto mamário e aumento das mamas, se comparadas aos meninos, que mostram um aumento dos testículos, normalmente seguido pelo crescimento do pênis e surgimento de pelos pubianos.

“Esse achado não foi detectado nos meninos, nos quais a frequência de puberdade precoce é muito menor”, conta Amanda. Segundo a especialista, alguns pontos foram observados no período de isolamento, como o ganho de peso, aumento do comportamento sedentário e do tempo de tela, assim como o estresse psicológico, que pode ter ocasionado esse crescimento de casos.

O tratamento da puberdade precoce central é feito com agonistas do GnRH como a leuprorrelina, que bloqueia a evolução puberal e promove a completa ou parcial regressão dos caracteres sexuais secundários, diminuindo a velocidade de crescimento e a progressão da idade óssea.