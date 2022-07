Saiba mais sobre o medicamento para osteoporose incorporado pelo SUS

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 21, a incorporação do ácido zoledrônico para o tratamento de pacientes com osteoporose pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a pasta explica que o medicamento é indicado para pessoas que apresentam intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais, opções que já estão disponíveis na rede pública.

A osteoporose é uma doença que causa a perda progressiva de massa óssea, fazendo com que os ossos fiquem mais fracos e predispostos a sofrer fraturas. Para prevenir, o ministério recomenda a ingestão de cálcio, presente em leite e derivados, consumo de verduras com folhas escuras (como brócolis e couve), exposição moderada ao sol para estimular a produção de vitamina D e prática de atividades físicas. Mulheres com mais de 45 anos devem fazer o exame de densitometria óssea.

Segundo a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) do Ministério da Saúde, que analisou a inclusão do medicamento, o ácido zoledrônico “age rapidamente no osso, inibindo o desequilíbrio entre a reabsorção e a remodelação óssea” e tem ” alta capacidade de se ligar ao osso mineralizado”. Ele é administrado de forma intravenosa por, ao menos 15 minutos.

Outra opções de tratamento para pessoas com osteoporose estão disponíveis no SUS, como vitamina D e cálcio, raloxifeno, estrógenos conjugados, calcitonina (spray nasal) e os bisfosfonatos orais (alendronato e risedronato).

De acordo com a portaria, o medicamento deve ser oferecido aos pacientes em um prazo de até 180 dias.