Saiba mais sobre a Arcturus, sublinhagem da ômicron que causa conjuntivite

A cada introdução de uma nova sublinhagem da ômicron, variante de preocupação dominante do vírus causador da Covid-19, as pessoas se perguntam sobre os sintomas e se vão continuar protegidas pela vacina. Nesta semana, houve a confirmação do primeiro caso da Arcturus, ou variante XBB.1.16, no Brasil, na cidade de São Paulo. Atualmente em circulação em mais de 40 países, a ramificação da ômicron traz para os infectados a incômoda conjuntivite, inflamação da parte branca dos olhos (conjuntiva) e das pálpebras. Saiba mais sobre a nova sublinhagem com perguntas feitas aos infectologista Alexandre Piva Sobrinho, professor do curso de Medicina da Universidade Cidade de S. Paulo (UNICID).

– A Arcturus é mais contagiosa? Qual a taxa de transmissão?

dia 1º de maio. Aparentemente, tem se verificado maior evasão à resposta imune e maior transmissibilidade. Em relação à taxa de transmissão ainda não dispomos de dados estatísticos.

– A Arcturus escapa mais da proteção da vacina?

Nossa principal arma é a vacinação, principalmente a bivalente por conter anticorpos da variante ômicron. Espera-se uma proteção efetiva contra esta variante, considerando que, nos países com maior número de casos identificados, a vacinação com dose de reforço ainda não alcançou grande percentual da população.

– A nova sublinhagem causa mais hospitalizações e mortes?

Nos outros países não se observou aumento da gravidade, hospitalizações e óbitos.

– Qual a diferença entre a Arcturus e as outras sublinhagens da ômicron?

O aspecto clínico diferencial apontado em outros países é a conjuntivite, principalmente em crianças, embora seja uma observação empírica.

– É possível que a nova sublinhagem se torne uma variante de preocupação?

Desde 17 de Abril, ela é considerada uma variante de interesse (VOI, na sigla em inglês). É importante manter o sistema de vigilância epidemiológica, até porque ela pode se tornar predominante, inclusive em nosso país.

– Quais são os sintomas da Arcturus?

Conjuntivite, tosse seca, febre, anosmia (perda do olfato), dor de cabeça, entre outros já conhecidos.

– Por que a Arcturus causa sintomas parecidos com a conjuntivite? É conjuntivite mesmo?

A conjuntivite já era observada em alguns casos do Covid-19, porém, na XBB.1.16, é um pouco mais predominante.

– Como evitar as infecções pela nova sublinhagem da ômicron?

São as mesmas precauções já utilizadas anteriormente e a principal forma de evitarmos os casos mais graves é a imunização, principalmente com a dose bivalente.

