Rússia bate novo recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Nesta quarta-feira 10, a Rússia registrou um novo recorde de mortes pela Covid-19: 1.239 pessoas perderam a vida pela doença nas últimas 24 horas. Mesmo após as novas restrições sanitárias e de isolamento, incluindo o “megaferiado” de 11 dias para tentar conter a disseminação do vírus, o país continua relatando altos índices de óbitos e novos casos em razão do avanço da variante delta, altamente contagiosa, e pela baixa taxa de vacinação, uma das menores da Europa.

Segundo boletim divulgado pelo governo russo, o país registrou mais de 38 mil novos casos de Covid-19, sendo quase 4 mil deles em Moscou, entre terça-feira,9, e quarta-feira. 10. A situação ainda é agravada pela falta de oxigênio nas unidades de terapia intensiva (UTI). De acordo com o ministro da Saúde, Mikhail Murashko, as reservas de oxigênio de hospitais de doze regiões russas durarão dois dias ou menos se não forem reabastecidas.

Dos 144 milhões de russos, mais de 62 milhões receberam ao menos uma dose de vacina contra Covid-19, segundo Murashko. Mesmo assim, ele admite a baixa aderência da população à imunização. Até esta quarta-feira, o país conseguiu imunizar totalmente apenas 34,7% de sua população, permanecendo abaixo da média mundial de 40%, segundo a plataforma Our World In Data, ligada à Universidade Oxford.