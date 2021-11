Risco de nascimento de natimorto é maior em grávidas com Covid-19

Um estudo publicado nesta sexta-feira, 19, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) mostrou mais um ponto de preocupação com as mulheres grávidas com Covid-19. Segundo a pesquisa, que analisou 1,2 milhão de partos, gestantes infectadas pelo coronavírus apresentavam quase duas vezes mais chances de dar à luz um natimorto do que mulheres saudáveis.

O período avaliado foi entre março do ano passado e setembro deste ano. Os cientistas realizaram ajustes entre os grupos de mulheres e chegaram ao resultado de que as grávidas infectadas pela Covid-19 tinham 1,9 mais possibilidades de parir um natimorto, algo que é considerado um evento raro.

O estudo reforça a importância para que gestantes e lactantes, assim como mulheres que pretendem engravidar, tomem as vacinas disponíveis contra a Covid-19.