Rio de Janeiro tem primeira morte por sarampo em vinte anos

O estado do Rio de Janeiro confirmou na quinta-feira 13 a primeira morte por sarampo no estado em vinte anos. A vítima foi o bebê de 8 meses David Gabriel dos Santos, que vivia no abrigo Santa Bárbara, local que recebe crianças em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ele deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu no dia 22 de dezembro, com quadro de pneumonia, e morreu no dia 6 de janeiro. A confirmação da doença foi feita em duas análises de amostras do sangue de David e divulgada na noite de quinta pela SES.

Segundo informações do secretário de saúde, Edmar Santos, este foi o primeiro registro de morte por sarampo no Rio de Janeiro desde 2000. Trata-se também da primeira morte em todo o país no ano de 2020. “Isso traz para a gente uma situação de bastante perplexidade, uma vez que é uma doença que tem como ser evitada. Basta que haja a vacinação, que está disponível em todos os postos”, afirmou.

A subsecretária de Vigilância em Saúde, Claudia Maria Braga de Melo, explicou que o bebê não foi vacinado: “Na época, quando foi feita a vacinação de rotina nesse abrigo, a criança tinha menos de 6 meses de idade. Por isso ela não foi vacinada. Teve mais duas crianças e uma cuidadora que pegaram sarampo, mas já estão curadas.”

A Secretaria está atuando no local e fará a vacinação de quem eventualmente não tenha sido imunizado.

Vacinação

A pasta de saúde fez um apelo para que menores de idade, a faixa mais vulnerável para as complicações causadas pela doença, procurem o serviço médico para se vacinar. O secretário Santos ainda estendeu o pedido aos pais, para que não caiam na “armadilha das fake news sobre os riscos da vacina”. Segundo ele, se a população não for imunizada, o estado pode registrar 10.000 casos da doença este ano.

De acordo com o secretário, não foram registrados casos no estado entre 2016 e 2017. Mas esse cenário pode sofrer uma mudança brusca. “Já tivemos 189 casos só nos primeiros dois meses de 2020, mostra uma curva de subida que aponta que nós podemos ter no Rio de Janeiro este ano mais de 10 000 casos e, infelizmente, com outros óbitos”.

Em 2018 o Rio de Janeiro registrou vinte casos de sarampo e em 2019 foram 333. A campanha de vacinação contra a doença no estado começou no dia 13 de janeiro e vai até 13 de março, mas o secretário destaca que as doses estão disponíveis constantemente nos postos de saúde. A meta é imunizar 3 milhões de pessoas, mas até o momento apenas 200 000 tomaram a vacina. No sábado 15, os postos estarão abertos para acompanhar o Dia D da Campanha Nacional do Ministério da Saúde.

(Com Agência Brasil)