Restaurantes poderão funcionar até 22h em SP

Nesta quarta-feira, 5, o governador de São Paulo, João Doria, autorizou o funcionamento de restaurantes até as 22h em São Paulo. Na regra anterior, estes locais poderiam atuar apenas até 17h. A medida vale a partir de quinta-feira, 6, em regiões que estão há pelo menos duas semanas na fase amarela do Plano SP.

O período de funcionamento continua restrito a seis horas diárias, mesmo com a expansão do horário. Segundo Doria, os estabelecimentos poderão optar pela abertura por período corrido ou fracionado, como abertura por três horas durante o dia e outras três durante a noite, desde que acordado com as prefeituras. Os prefeitos podem criar regras mais restritivas para o setor, mas não mais permissivas.

O limite de 40% de ocupação de pessoas sentadas e operação restrita a ambientes abertos ou áreas arejadas permanecem. Doria ressaltou que não será permitido que os cliente fiquem em pé dentro destes estabelecimentos. Apenas clientes sentados poderão ser atendidos.

A cidade de São Paulo se inclui nesta categoria e o protocolo de funcionamento assinado pelo prefeito Bruno Covas já previa liberação até as 22h. Nesta quarta-feira, 5, Covas também anunciou a implementação de um projeto piloto para permitir que restaurantes possam colocar mesas em calçadas e vias de forma compartilhada.

O ato é proibido pela prefeitura e o projeto piloto busca justamente avaliar a viabilidade da permissão desta medida, de forma segura. A intervenção começará em estabelecimentos localizados no centro da cidade e é temporária. Dependendo do resultado, a iniciativa poderá se tornar permanente e ser expandida para toda a cidade, o que possibilitará o aumento da capacidade de atendimento.

Evolução da pandemia em SP

Nesta quarta-feira, 5, o estado de São Paulo atingiu 585.265 casos e 24.109 mortes confirmados por Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 60,2% e na Grande São Paulo, de 58,7%.

Testes vacina CoronaVac

Mais cinco centros de pesquisa iniciam os testes da vacina CoronaVac em voluntários. Nesta quarta, 5, as vacinas começam a ser aplicadas em profissionais da saúde na Universidade de Brasília (UnB); na quinta-feira, 6, no Hospital das Clínicas na Unicamp, em Campinas (SP); na sexta-feira, 7, as ações serão iniciadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP). No sábado, 8, será vez do Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

“Mais cinco centros de pesquisa iniciam testes da vacina CoronaVac. Chegamos, assim, a 10 centros e em breve serão 12 no total. A testagem, coordenada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, deve ser concluída até novembro com cerca de 9.000 voluntários”, destacou o Governador João Doria.

O cronograma para início da aplicação das vacinas no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, e no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, serão anunciados em breve.