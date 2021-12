Região do ABC paulista registra primeiros casos de ômicron

O Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, de Santo André, na região Metropolitana de São Paulo, confirmou nesta quarta-feira, 29, os primeiros casos de infecção pela ômicron, nova variante do coronavírus, na área que reúne as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano.

Dois casos foram identificados em São Bernardo do Campo e um em São Caetano do Sul.

A detecção foi feita por meio de sequenciamento genético, técnica que permite descobrir a cepa viral. “Um vírus altamente transmissível como este causador da Covid-19 está sempre mudando para se adaptar”, explica Fernando Fonseca, vice-reitor do Centro Universitário FMABC. “Quanto mais amostras tivermos para analisar, mais iremos entender como ele está se desenvolvendo na comunidade, quais medidas de prevenção são mais efetivas e como as vacinas estão agindo. Com essa iniciativa faremos um mapeamento detalhado dos casos na região”, completa.

Nenhum dos pacientes diagnosticados tinha histórico recente de viagens, o que pode sugerir a ocorrência de transmissão comunitária. Contudo, a avaliação de como se deu a infecção e o monitoramento dos contaminados e dos que tiveram contato com eles serão feitas pelos serviços de vigilância epidemiológica.

A Faculdade de Medicina do ABC também registrou aumento no percentual de testes positivos de Covid-19 detectados nos exames RT-PCR, o padrão ouro de diagnóstico.

O índice de positividade, que era de 2,5% três dias atrás, hoje está em 8%. O Centro Universitário realiza em média 250 testes semanalmente.

A instituição observou ainda maior circulação da ômicron, como está ocorrendo em todo o mundo. Até o momento todos os lotes analisados vinham demonstrando a prevalência da variante delta, mas no último lote 80% foram positivos para a nova variante.