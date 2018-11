Prótese de silicone aumenta o risco de diversas doenças, diz estudo

Implantes de silicone nos seios aumentam em 600% o risco de artrite, em 450% o risco de natimorto e em 400% o risco de câncer de pele. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do renomado MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas, em Houston.

Para o novo estudo, publicado na revista científica Annals of Surgery, a equipe analisou cerca de 100.000 pacientes inscritos em grandes estudos pós-aprovação de próteses entre 2007 e 2010. Aproximadamente 80.000 participantes tinham implantes de silicone e o restante, implantes preenchidos com solução salina. De acordo com os autores, esse é o maior estudo sobre consequências associadas a implantes de mama já realizado e os resultados são importantes para ajudar as mulheres a escolherem qual prótese preferem.

A maioria das participantes colocou o implante por razões estéticas: 72% aumentaram a mama pela primeira vez e 15% estavam trocando um implante anterior. As demais, colocaram as próteses após cirurgias de reconstrução: 10% fizeram pela primeira vez e 3% passavam por uma revisão (troca de prótese).

Problemas constatados

Os resultados mostraram que as mulheres que optaram por próteses de silicone apresentaram um risco maior de vários resultados adversos raros, como artrite reumatoide; síndrome de Sjögren – distúrbio do sistema imunológico caracterizado por olhos e boca seca – e esclerodermia – endurecimento crônico da pele e dos tecidos conjuntivos. Todas essas condições vieram com um risco seis a oito vezes maior nessas mulheres do que na população geral.

Além disso, essas participantes também tiveram um risco de artrite seis vezes maior que a população geral, uma probabilidade de ter um natimorto – mas não um aborto espontâneo – 4,5 vezes maior e um risco quatro vezes maior de melanoma, em comparação com a população em geral.

Os implantes de silicone também foram associados a um maior risco de complicações cirúrgicas em comparação com soluções salinas. Cerca de 5% desenvolveram contratura capsular (enrijecimento da capsula em torno da prótese), em comparação com 2,8% das mulheres com implantes salinos.

“Estamos relatando uma análise do maior estudo prospectivo até o momento sobre a segurança do implante mamário de silicone”, disse Mark Clemens, professor associado do departamento de cirurgia plástica do MD Anderson Cancer Center.

Sem pânico

Os autores ressaltam que “as taxas absolutas desses desfechos adversos são baixas”, mesmo para mulheres com prótese de silicone. “As mulheres não devem entrar em pânico, mas há algo acontecendo e é diferente do que as mulheres ouviram nas últimas duas décadas.”, disse Diana Zuckerman, presidente do Centro Nacional de Pesquisa em Saúde, ao DailyMail.com.

Silicone versus solução salina

As próteses de silicone são preenchidas com silicone, enquanto as salinas são feitas à base de uma solução de soro fisiológico. Nos Estados Unidos, a FDA (agência que regula medicamentos e alimentos) proibiu os implantes de silicone no início dos anos 1990, depois que várias preocupações com a saúde foram levantadas sobre sua associação ao risco de câncer, doenças do tecido conjuntivo e doenças autoimunes. Entretanto, após anos de análise, nenhuma pesquisa estabeleceu uma relação definitiva entre os implantes de silicone e essas condições e eles foram liberados novamente em 2006.