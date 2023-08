Problemas de visão podem significar maior risco de demência, sugere estudo

Há cada vez mais evidências que demonstram a conexão entre a saúde ocular e a do cérebro, especificamente como a visão afeta a função cognitiva. Um novo estudo sugere que a perda de visão em pessoas com mais de 71 anos pode estar ligada à demência.

Publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) Ophthalmology, a pesquisa traz uma análise de dados de quase 3 mil cidadãos norte-americanos com mais de 71 anos, que fizeram parte de um estudo maior – o National Health and Aging Trends Study (NHATS), da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

Olivia Killeen, autora do estudo, disse que três tipos de deficiência visual foram estudados: visão de perto (visão de leitura), visão de longe (usada para dirigir ou assistir TV do outro lado da sala) e sensibilidade ao contraste (a capacidade de distinguir objetos de cor semelhante ao seu entorno).

Todos eles mostraram uma correlação maior com a demência do que os participantes sem nenhum problema. “As deficiências visuais em cada um deles foram associadas à demência, especialmente quando apresentavam mais de um tipo”, disse Killeen, que é professora clínica de oftalmologia e ciências visuais na Universidade de Michigan.

Fatores de Risco

Segundo especialistas, até 40% dos casos de demência podem ser influenciados por 12 fatores de risco que podemos prevenir ou influenciar, como tabagismo, pressão alta, perda auditiva e baixa escolaridade – este último principal coeficiente modificável de declínio cognitivo no Brasil.

Atualmente, a perda de visão ainda não é um desses, mas as novas evidências publicadas sugerem que realmente exista uma ligação entre perda de visão e a doença. “Este é um momento crucial para a pesquisa da demência, à medida que aumentam as evidências sobre como a perda da visão está ligada aos fatores cognitivos”, afirmou Susan Mitchell, chefe de política da Alzheimer’s Research UK.

A diabetes, por exemplo, é um fator de risco chave para demência, mas também pode causar problemas de visão. “Pode ser que existam caminhos compartilhados no cérebro que causem a perda visual e um declínio na memória e nas habilidades de pensamento”, acrescentou Susan.

Riscos Modificáveis

Em 2017, a Comissão Lancet, ligada ao periódico científico The Lancet, apresentou a primeira leva de riscos modificáveis, que incluía baixa escolaridade, hipertensão, obesidade, depressão e diabetes. Em 2020, acrescentou à lista o consumo excessivo de álcool, lesão cerebral traumática e poluição do ar. Agora, sabe-se que problemas auditivos e visuais, além de frágeis interações sociais também podem acelerar o aparecimento da doença.

