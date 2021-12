Prefeito de São Paulo anuncia cancelamento do Réveillon na cidade

A prefeitura de São Paulo decidiu cancelar a festa de Réveillon e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade, em decorrência dos casos da nova variante ômicron registrados no Brasil. A decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 2, pelo prefeito Ricardo Nunes, após o resultado de um estudo sobre a situação epidemiológica da capital paulista, realizado pela própria gestão municipal, indicar a necessidade de cuidado. “Evidentemente o que pesou muito foi a questão da nova variante, que no atual momento é necessário que os técnicos da vigilância sanitária acompanhem e atuem em relação a ela”, disse Nunes, que está em Nova York com o governador do estado, João Doria. “Não é por conta de ter sido detectado algo grave, mas por ser necessário que se faça um monitoramento e o prazo ficaria muito curto para se tomar essa decisão lá na frente”, acrescentou o prefeito

Mais cedo, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, já havia adiantado a VEJA, que a “em função do surgimento da nova variante, a vigilância sanitária indicava a manutenção do uso da máscara e o cancelamento das festas de réveillon.”

Na quarta-feira, 1º, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o terceiro caso da nova cepa do coronavírus no Brasil. Trata-se de um paciente de 29 anos que, vindo da Etiópia, testou positivo para a Covid-19 ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado, 27. Segundo a pasta, ele apresenta sintomas leves e está isolamento em Guarulhos, onde reside.

A variante foi identificada na África do Sul na semana passada e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação. Até o momento, foi registrada em 29 países, incluindo o Brasil.