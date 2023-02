Prazer, Ana Michelle

No início do mês, uma cuidadosa e elogiada reportagem especial de VEJA – Um Suave Adeus –, em torno dos cuidados paliativos destinados a pacientes terminais, teve imensa repercussão nas redes sociais. Em um dos quadros, dedicado à jornalista e escritora Ana Michelle Soares, foi usada uma frase com uma expressão inadequada, embora de modo inadvertido – “abatida pelo câncer” – para se referir à morte de AnaMi, como ela era conhecida. A partir do contato com pessoas próximas a AnaMi que cuidam do relacionamento da sociedade com a morte, o luto e os cuidados paliativos, VEJA alterou o texto em sua versão digital. Em vez de “… abatida pelo câncer um mês depois”, o que se lê agora é “faleceu em decorrência de um câncer um mês depois”. O artigo a seguir é um dos bons frutos das conversas da redação de VEJA com dois comunicadores que se dedicam a um novo olhar diante de tema tão complexo.