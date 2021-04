Portugal não registra mortes por Covid-19 pela 1ª vez em quase 9 meses

Portugal não registrou nenhuma morte por Covid-19 em um dia pela primeira vez em quase nove meses, de acordo com dados oficiais. As estatísticas da Direção-Geral da Saúde são referentes ao domingo, 25, mas só foram divulgados nesta segunda-feira, 26. Na mesma data, foram confirmados 196 novos casos da doença no país.

Essa é a segunda vez desde o início da pandemia que Portugal não registra nenhuma morte pela doença. A última vez que isso aconteceu foi em 2 de agosto de 2020. A partir do fim do verão europeu, o país que vinha controlando a pandemia com sucesso, entrou em uma curva crescente de casos e mortes que atingiu seu pico no fim de janeiro.

Há uma semana, o país deu início à flexibilização das restrições na circulação de pessoas, após três meses de lockdown, instituído em 15 de janeiro. No total, Portugal soma 834.638 casos confirmados e 16.965 vítimas mortais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda pela Direção-Geral da Saúde. O país já vacinou 20,6% da população com uma dose e imunizou completamente 7,7%, segundo informações da Bloomberg.