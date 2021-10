Pílula antiviral da MSD reduz em 50% risco de internação e morte

Atualizado em 1 out 2021, 10h54 - Publicado em 1 out 2021, 10h53

O molnupiravir, antiviral oral desenvolvido pela MSD em parceria com a Ridgeback, mostrou-se eficaz contra a Covid-19. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira, 1º de outubro, pela farmacêutica, o tratamento reduziu pela metade o risco de hospitalização ou morte pela doença, quando administrado a pessoas de alto risco no início da infecção.

Os resultados são baseados em dados de 775 voluntários da fase 3 de testes clínicos. No estudo, 7% daqueles que receberam o medicamento foram hospitalizados e nenhum deles morreu, em comparação com uma taxa de 14% de hospitalização e morte, incluindo oito mortes, no grupo que recebeu o placebo. A incidência de evento adversos foi semelhantes entre os grupos.

O medicamento, que impede a replicação do coronavírus, deve ser tomado em quatro cápsulas, duas vezes ao dia, durante cinco dias, logo no início da infecção.

Se aprovado, o tratamento seria o segundo tratamento antiviral para a Covid-19, mas o primeiro oral de uma série de medicamentos orais antivirais que podem oferecer uma ferramenta poderosa para o controle da pandemia. Resultados de estudos clínicos com duas outras pílulas antivirais, uma desenvolvida pela Pfizer e a outra pela Atea Pharmaceuticals em parceria com a Roche, para os próximos meses.