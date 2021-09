Pfizer entregará ao Brasil 8,4 milhões de doses nesta semana

A Pfizer entregará ao Ministério da Saúde 8,4 milhões de doses da vacina contra Covid-19 até domingo, 19. O quantitativo será dividido em oito voos que sairão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O primeiro deles chegou na noite de terça-feira, 14, com 1,1 milhão de doses.

No domingo, 12, o Brasil recebeu a maior remessa diária do imunizante da Pfizer: 5,1 milhões de doses. Até o fim do mês de setembro, o Ministério da Saúde estima receber 45,5 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. Essa é a maior entrega mensal feita por apenas um fabricante ao país e finaliza o primeiro contrato, de 100 milhões de doses, firmado entre a farmacêutica e o governo brasileiro.

Conclusão da entrega de vacinas para primeira dose

O Ministério da Saúde concluiu nesta quarta-feira, 15, o envio de vacinas destinadas à aplicação da primeira dose em adultos, com a distribuição de 1,1 milhão de doses Pfizer. No total, 26 voos partem do Aeroporto de Guarulhos, onde está localizado o centro de distribuição da pasta em, São Paulo, para levar as unidades até os estados.

“Hoje alcançamos um marco histórico: o envio da totalidade de 1ªs doses para a população adulta. Quem duvidava de nosso Programa Nacional de Imunização não acreditava na força que tem o #SUS!”, comemorou o ministro Marcelo Queiroga em publicação no Twitter.

O próximo passo da pasta é iniciar a distribuição de vacinas para o início da aplicação da dose de reforço para idosos a partir de 70 anos e pessoas com imunossupressão. Embora essa nova fase da campanha de imunização contra Covid-19 ainda não tenha começado oficialmente pelo Ministério da Saúde, muitos estados, incluindo São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, já aplicam a dose de reforço.