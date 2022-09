Pandemia: mais de 10 milhões de crianças perderam um dos pais ou cuidador

Aproximadamente 10,5 milhões de crianças em todo o mundo perderam um dos pais ou cuidador devido à Covid-19, de acordo com um estudo de modelagem publicado no periódico JAMA Pediatrics. O número é um aumento dramático em relação às estimativas anteriores. Índia, Indonésia e Egito foram os países mais afetados. Regiões da África e sudeste da Ásia também foram gravemente atingidas. O estudo, publicado em 6 de setembro, é a terceira atualização do número de crianças órfãs por causa da pandemia.

“Eu realmente aprecio o esforço desta equipe para tentar manter a questão dos órfãos relacionados à Covid na frente das comunidades de pesquisa e políticas”, diz Michael Goodman, epidemiologista social aplicado da Universidade do Texas em Galveston. “Nós, como comunidade de pesquisa, como influenciadores de políticas – nós, como sociedade, não estamos isentos dessas crianças.”

Estudos anteriores estimaram que cerca de 1,5 milhão de crianças menores de 18 anos perderam um cuidador primário ou secundário durante os primeiros 14 meses da pandemia. Um ano depois, as estimativas são de uma “magnitude inteira maior”, diz a coautora Susan Hillis, epidemiologista da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse número se soma aos 140 milhões de crianças que já eram órfãs antes da pandemia, diz ela.

Para criar suas estimativas, os autores levaram em consideração dados de excesso de mortes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde em Seattle, Washington, e The Economist, além das taxas de fertilidade – o que lhes deu uma ideia de quantas crianças foram afetadas pela doença. O excesso de óbitos é a diferença entre os óbitos previstos e observados em um determinado período, neste caso de 1º de janeiro de 2020 a 1º de maio de 2022.

O modelo sugere que 7,5 milhões de crianças perderam um ou ambos os pais, enquanto 10,5 milhões de crianças perderam pais ou cuidadores. Hillis diz que as estimativas de crianças órfãs aumentaram à medida que mais testes de Covid-19 se tornaram disponíveis e à medida que mais países de baixa e média renda relataram dados durante a pandemia.

“Para a criança, não importa o que matou seus pais”, diz Hillis. “O que importa para eles é que seus pais estão mortos.”

Consequências ao longo da vida

Perder um dos pais ou cuidador pode infligir consequências ao longo da vida nas crianças. Além da dor traumática pela perda, as crianças órfãs são mais propensas a experimentar problemas de saúde mental, abuso e doenças crônicas. Apesar da situação dolorosa, Hillis diz que governos e comunidades podem fazer a diferença se agirem a tempo. Ela pede às pessoas que verifiquem as crianças que conhecem que perderam um dos pais e as famílias com crianças.

Ela acrescenta que décadas de pesquisa sobre crianças cujos pais morreram de aids mostram que três “aceleradores” são a base para ajudar as crianças a se recuperarem: apoio educacional, assistência econômica e assistência para o pai ou cuidador restante. Identificar as crianças que precisam de ajuda e fornecê-la rapidamente é “para onde precisamos ir”, diz Hillis.

Até agora, apenas os Estados Unidos e o Peru se comprometeram a apoiar crianças órfãs pela Covid-19, mas Hillis está trabalhando para chamar a atenção de mais formuladores de políticas ao redor do mundo para a pesquisa.

Estimativas aumentando

Uma comissão da revista Lancet estima que 17,7 milhões de pessoas morreram durante a pandemia de Covid-19. Em um estudo publicado nesta quarta-feira, 14, o grupo de cientistas considera criticamente a resposta global aos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, citando falhas generalizadas de prevenção, transparência, racionalidade, prática básica de saúde pública e cooperação operacional e solidariedade internacional.

O relatório da Comissão Lancet é dirigido aos estados-membros da Organização das Nações Unidas, agências da ONU e outros, incluindo o G20 e o G7.

