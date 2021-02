Oxford: primeiro lote de matéria-prima renderá 2,8 milhões de doses

O primeiro lote de matéria-prima para produção da vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca no Brasil será suficiente para produzir 2,8 milhões de doses, diz a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela operacionalização do antígeno no Brasil. O material (90 litros de Insumo Farmacêutico Ativo) está previsto para chegar neste sábado, 6.

Outras duas entregas devem ocorrer neste mês. O IFA saiu de Xangai nesta sexta-feira, às 7h35 (20h35 desta quinta-feira, horário de Brasília) e tem previsão de chegada no sábado, às 17h50, no aeroporto internacional do Galeão.

Em nota, a Fiocruz informou que a partir do recebimento desses insumos, há a previsão de disponibilizar ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde 15 milhões de doses da vacina em março.