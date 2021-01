Oxford: o número de doses enviadas para cada estado brasileiro

O Programa Nacional de Imunização contra Covid-19 conta agora com mais uma vacina. Trata-se do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. São 2 milhões de doses da vacina produzidas pelo Instituto Serum, na Índia. A monta será proporcionalmente dividida entre todos os brasileiros e mais o Distrito Federal. Cabe como única ressalva o Amazonas, que receberá 5% do total por conta da crise de saúde deflagrada pela Covid-19.

A logistica prevê que o governo federal envie todas as doses aos estados que, por sua vez, devem encaminhar aos municípios. A maior parte chegará em seus destinos iniciais somente no domingo, 24. Em cerimônia no Rio de Janeiro nesta tarde, brasileiros já foram vacinados com a vacina. Os dois primeiros profissionais a receberem as agulhadas são ligados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), trata-se do infectologista Estevão Portela e da pneumologista Margareth Dalcolmo.

Veja a distribuição:

Região Norte

Rondônia -13.000

Acre – 5.500

Amazonas – 132.500

Roraima – 4.000

Pará – 49.000

Amapá – 6.000

Tocantins – 11.500

Região Nordeste

Alagoas – 27.500

Maranhão – 48.500

Piauí – 24.000

Ceará – 72.500

Rio Grande do Norte – 31.500

Paraíba – 36.000

Pernambuco – 84.000

Sergipe – 19.000

Bahia – 119.500

Região Sudeste

Minas Gerais – 190.500

Espírito Santo – 35.500

Rio de Janeiro – 185.000

São Paulo – 501.960

Região Sul

Paraná – 86.500

Santa Catarina – 47.500

Rio Grande do Sul – 116.000

Região Centro-Oeste



Mato Grosso do Sul – 22.000

Mato Grosso – 24.000

Goiás -65.500

Distrito Federal – 41.500