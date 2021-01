Oxford: Fiocruz planeja pedir registro definitivo da vacina até sexta

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pela finalização da vacina contra Covid-19 da aliança Oxford/AstraZeneca no Brasil prepara-se para pedir para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até a próxima sexta-feira, 29, o registro definitivo do imunizante. O aval permite vacinação em massa dos públicos que participaram da testagem. No uso emergencial, como são até agora as vacinas aplicadas no Brasil, só é possível utilizá-las em um público alvo pré-definido e durante um prazo pré-determinado. Se concretizada, será a primeira solicitação do tipo feita em território nacional.

Por conta do volume de itens necessários para o pedido, são por volta de 20 funcionários trabalhando nos documentos. Mas indiretamente, todos os trabalhadores da fundação estão envolvidos de alguma maneira no processo.

De acordo com o regimento interno da Anvisa, o aval para mecanismos do tipo está fixado para ocorrer em até 60 dias.

Doses

Em nota publicada hoje, a Fiocruz afirmou que ainda não há confirmação por parte da AstraZeneca com relação à saída do insumo que viria da China para produção dos antígenos. “Segundo a AstraZeneca, o primeiro lote do IFA, com insumo para produção de 7,5 milhões de doses de vacinas, estaria pronto para embarque, mas segue aguardando liberação do governo chinês para exportação”, diz o documento. A previsão da instituição, contudo, aponta para que as primeiras doses cheguem em 8 de fevereiro.

No acordo com a empresa, está previsto o envio de 14 lotes de 7,5 milhões de doses, com intervalo de 2 semanas entre cada remessa, totalizando o fornecimento de insumo para produção de 100, 4 milhões de doses. Uma vez liberada a primeira remessa, a documentação para exportação servirá para todas as demais.

Veja a seguir, a lista de vacinação no país subdividida por estado. Os números são atualizados diariamente, de segunda a sexta-feira até às 19h.