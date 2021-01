Oxford: 2 milhões de doses da Índia chegam ao Brasil

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade Oxford em parceria com a Astrazeneca chegou ao Brasil nesta sexta-feira, 22. As 2 milhões de doses foram trazidas da Índia em um voo comercial da companhia Emirates e acabam de ser descarregadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, Fábio Faria, das Comunicações e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, acompanham o procedimento. O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy também está no local.As vacinas chegam com mais de uma semana de atraso, após desentendimentos diplomáticos entre os dois países.

A carga passará pelo procedimento alfandegário padrão em Guarulhos e, em seguida, será transferidas para um avião da Azul, que fará o deslocamento das doses para o Rio de Janeiro. A operação tem previsão de decolagem de Guarulhos às 20h30 com chegada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro pouco antes das 22h. A aeronave que realizará o trajeto é um A330, o maior da frota da Azul, e levará as doses do imunizante no porão do avião.

No Rio de Janeiro, as doses serão encaminhadas para a Fiocruz, onde passarão pelo processo de rotulagem. No sábado, 23, as doses serão entregues ao Ministério da Saúde, que fará a distribuição aos estados. Essas doses já têm liberação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), portanto, não há restrição de seu uso nos grupos prioritários.