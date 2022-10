Oscar Schmidt esclarece por que encerrou tratamento contra o câncer

Atualizado em 15 out 2022, 18h19 - Publicado em 15 out 2022, 18h10

Por Da Redação

Neste sábado, 15, o maior jogador da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, postou em suas redes sociais um vídeo para esclarecer o que chamou de “confusão danada” a respeito do encerramento do seu tratamento contra o câncer. Schmidt afirmou que, diferentemente do que está circulando em notícias e redes sociais, decidiu encerrar o tratamento contra o câncer porque venceu a doença e está curado, e não porque teria desistido de lutar contra ela.

“Eu não estou desistindo do meu tratamento, eu recebi alta do meu médico”, disse Oscar em vídeo publicado em seu Instagram. “O meu médico, dr. Olavo Feher, ao ver meus últimos exames, falou: ‘Oscar você está bem, vamos parar de quimioterapia’ “, disse ele, citando seu oncologista que o acompanhou no tratamento desde 2013.

Em nota, a sua assessoria de comunicação esclareceu que “durante todo o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo”.

A assessoria do ex-jogador afirmou ainda que “a partir de agora, o ex-jogador fará apenas acompanhamento de rotina com o Dr. Feher, uma vez que sua situação pode ser considerada como em remissão”.

Mal entendido

A confusão se deu após um trecho de uma entrevista concedida ao programa “Sensacional”, da RedeTV!, ter sido publicado em diversos veículos de comunicação. Nele, Oscar afirma: “Parei esse ano (com a quimioterapia). Eu mesmo decidi parar. Antes, morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. Graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser melhor o palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor.”